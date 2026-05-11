Минобороны подсчитало, сколько раз ВСУ нарушили режим прекращения огня Минобороны России: ВСУ нарушили режим прекращения огня свыше 23 тыс. раз

Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня свыше 23 тыс. раз, сообщили в Министерстве обороны России. Кроме того, по данным ведомства, за сутки украинские военные атаковали гражданские объекты в Белгородской области 18 дронами. В результате ранения получили два человека.

Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной, — сказано в сообщении.

Ранее ведомство сообщило о 16 071 случае нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в зоне специальной военной операции. Кроме того, за истекшие сутки украинская армия совершила 676 обстрелов позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

До этого российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа. При этом ВС РФ не наносили удары авиацией и артиллерией по позициям противника во время перемирия в честь Дня Победы.