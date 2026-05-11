11 мая 2026 в 11:28

Вместо моркови по-корейски делаю по-французски: добавляю ложку меда и горчицы — через 10 минут подаю

Морковь по-французски — это полезный, нежный и освежающий салат, отличная замена острой моркови по-корейски.

Сырая морковь, заправленная лимонно-медовым соусом с горчицей, получается сочной, ароматной и невероятно вкусной, с легкой сладостью и пикантной ноткой.

Ингредиенты

Вам понадобится: 3–4 крупные моркови, пучок зелени (укроп, петрушка), 2 ст. л. лимонного сока, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. горчицы в зернах, соль, перец.

Как приготовить

Морковь натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. В миске смешайте лимонный сок, масло, мед, горчицу, соль и перец до однородности. Залейте заправкой морковь и зелень, тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 10 минут. Подавайте сразу.

Ранее стало известно, как приготовить маринованные огурцы в заправке из соевого соуса: можно есть через 1 час.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
