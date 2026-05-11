Cалат «Весенний бриз» — идеальный повседневный ужин: хрустящие овощи, крабовые палочки и цитрусовая заправка

Салат «Весенний бриз» не требует редких ингредиентов, но вкус и подача на листьях салата превращают его в маленький кулинарный шедевр без лишних затрат.

Что понадобится

Кукуруза консервированная — 200 г, крабовые палочки — 200 г, помидоры черри — 150 г, огурцы — 2 шт., сыр твердый — 100 г, петрушка — 20 г, листья салата — 100 г, майонез — 3 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., лимонная цедра — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Кукурузу откидываю на сито, чтобы стекла жидкость. Крабовые палочки нарезаю тонкими ломтиками, помидоры черри — четвертинками, огурцы — кубиками, предварительно очистив крупные от кожуры и семян.

Сыр тру на крупной терке. Петрушку рублю, оставив несколько листочков для украшения. Для заправки смешиваю майонез с лимонным соком и цедрой, солю, перчу.

В миске соединяю кукурузу, крабовые палочки, помидоры, огурцы, сыр и петрушку, добавляю заправку и перемешиваю.

Листья салата выкладываю на тарелку, сверху — готовый салат, украшаю петрушкой и подаю сразу.

