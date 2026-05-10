10 мая 2026 в 14:15

На него подсели все родственники и подружки: готовим салат «Гулянка» — простой, но очень вкусный и сытный

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат у меня теперь один из самых востребованных на праздники и семейные посиделки. Вроде продукты самые обычные, но сочетание копченой курицы, маринованных грибов, помидоров и сырной прослойки получается настолько удачным, что миска пустеет очень быстро.

Особенно нравится, что салат выходит одновременно нежным, сочным и слегка пикантным.

Ингредиенты: помидоры — 2 шт., лук — 1 шт., вареные яйца — 2 шт., маринованные шампиньоны — 200 г, копченая грудка или отварное мясо — 300 г, плавленый сырок — 1 шт. (или твердый сыр — 100 г), чеснок, зелень, майонез, соль и перец — по вкусу.

Курицу нарезаю небольшими кусочками и выкладываю первым слоем. Плавленый сырок натираю, смешиваю с тертыми яйцами, чесноком и небольшим количеством майонеза.

Эту массу распределяю поверх курицы. Далее выкладываю нарезанные маринованные шампиньоны и немного тонко нарезанного лука. Сверху добавляю помидоры и слегка смазываю майонезом.

Перед подачей посыпаю зеленью.

Ранее мы делились рецептом быстрого тирамису из слоеного теста. Десерт без печенья — получается нежно, как в кофейне.

Проверено редакцией
салаты
курица
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
