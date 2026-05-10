Салаты надоели. Роскошная закуска из кабачка и томатов — с картошечкой и под шашлычок

Это гениально простой рецепт летней закуски для тех, кто любит яркие, свежие вкусы и не хочет долго стоять у плиты. Никакой возни — просто обжарил кабачки, нарезал помидоры, добавил чеснок и зелень.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие золотистые кабачки с маринованной кислинкой, сочные дольки помидоров, пикантный чеснок и свежая зелень в пряном уксусном маринаде. Кабачки остаются упругими, но при этом пропитываются соком помидоров и заправкой, становясь невероятно ароматными.

Этот салат в охлажденном виде — настоящий спаситель в жаркий день или идеальная закуска к шашлыку. Он готовится из простых продуктов, а съедается быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

Для приготовления вам понадобится: 1 кабачок (средний), 2 помидора, 1/3 ч. л. соли, черный перец по вкусу, 1 ст. л. 9% уксуса, 2-3 зубчика чеснока, зелень (укроп, петрушка) по вкусу, растительное масло для жарки. Кабачок нарежьте кольцами толщиной 0,5–1 см. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета с двух сторон. Затем нарежьте кружочки на 4 части каждый.

Помидоры нарежьте дольками. Чеснок мелко порубите или пропустите через пресс. Зелень мелко нарежьте. В миске смешайте кабачки, помидоры, чеснок, зелень, соль, перец и уксус. Аккуратно перемешайте. Переложите в контейнер с крышкой и уберите в холодильник на 20–30 минут. Подавайте охлажденным.

На него подсели все родственники и подружки: готовим салат «Гулянка» — простой, но очень вкусный и сытный
Мария Левицкая
