10 мая 2026 в 14:44

Президент Республики Сербской ответил недовольным его приездом в Москву

Президент РС Каран: злые комментарии ЕС не повлияют на диалог Москвы и Баня-Луки

Президент Республики Сербской Синиша Каран Президент Республики Сербской Синиша Каран Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости
Президент Республики Сербской Синиша Каран заявил, что часть политиков в Евросоюзе выступали со злыми комментариями по поводу его визита в Россию на праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Однако, подчеркнул он, это никак не повлияло на стратегический диалог между Москвой и Баня-Лукой, передает ТАСС.

Конкретных угроз не было. Но даже если бы они были, это не повлияло бы на наш приезд и на наше участие в торжественных мероприятиях, потому что для нас это часть нашего национального интереса. <…> Конечно, есть определенные злые комментарии, и я уверен, что они еще будут, так как в этом новом многополярном мире некоторые политики в Евросоюзе пытаются таким образом повлиять на отношение к нам и на наше национальное самоопределение, — отметил Каран.

Ранее президент энтитета отмечал, что Республика Сербская не поддастся давлению Евросоюза и никогда не поддержит санкции против России. По его словам, местные власти продолжат придерживаться независимого курса, несмотря на попытки Брюсселя навязать свою точку зрения.

До этого стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо оказался под давлением Евросоюза и собственного окружения из-за поездки в Москву в честь празднование Дня Победы 9 мая. В ходе своего визита он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Теперь, как отмечают западные СМИ, Словакия рискует столкнуться с рисками финансирования со стороны ЕС.

Европа
Республика Сербская
Евросоюз
Россия
