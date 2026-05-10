В попавшем под Омском в аварию автобусе находилось восемь детей

В попавшем в аварию под Омском автобусе находилось восемь детей, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру. Отмечается, что семь из них были госпитализированы.

В результате ДТП один ребенок погиб на месте, семь детей доставлены в больницу. В момент ДТП в салоне автобуса находились восемь детей, — уточнили в прокуратуре.

