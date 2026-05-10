10 мая 2026 в 15:02

В деле лайнера MV Hondius с хантавирусом появились новые детали

У пассажиров лайнера MV Hondius не выявили новых симптомов хантавируса

Моника Гарсия Фото: Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Все пассажиры судна MV Hondius, на борту которого ранее была выявлена вспышка хантавируса, по-прежнему не имеют симптомов заболевания, заявила глава испанского Минздрава Моника Гарсия. По ее словам, которые приводит РИА Новости, специалисты прибыли на судно в воскресенье, 10 мая, после того, как оно встало на якорь у острова Тенерифе Канарского архипелага.

Нам передают, что все пассажиры по-прежнему остаются бессимптомными, — отметила она.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора проинформировала, что во всех пунктах пропуска через государственную границу России осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль для оперативного выявления хантавируса Андес. Лаборатории ведомства обеспечены достаточным количеством диагностических тест-систем на вирусы.

Также сообщалось, что хантавирус не является коронавирусом. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что риск им заразиться остается низким. По его словам, обеспокоенность общественности можно объяснить. Последствия пандемии все еще свежи в памяти людей, напомнил он.

