В Роспотребнадзоре рассказали о «щите» против хантавируса Роспотребнадзор: в пунктах пропуска через границу проводят усиленный контроль

Во всех пунктах пропуска через государственную границу России осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль для оперативного выявления хантавируса Андес, передает пресс-служба Роспотребнадзора. Лаборатории ведомства обеспечены достаточным количеством диагностических тест-систем на вирусы.

В целях недопущения завоза инфекций во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Для оценки и минимизации рисков применяется АИС «Периметр», — сказано в сообщении.

Также сообщалось, что пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, не соблюдали меры безопасности после первой смерти на борту. Как заявил один из пассажиров судна, турецкий блогер Рухи Ченет, экипаж тогда сообщил, что она произошла по естественным причинам.

Ранее стало известно о двух новых случаях заражениях хантавирусом в Испании. Один из инфицированных проживает на удаленном острове Тристан-да-Кунья, второй находится в провинции Аликанте на юге страны.