ВОЗ назвала отличия хантавируса от коронавируса

Хантавирус Андес, который вспыхнул на борту круизного лайнера MV Hondius, не является коронавирусом, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что риск им заразиться остается низким.

Это заболевание не является COVID, и мы, как ВОЗ, неоднократно об этом заявляли; и когда мы это говорим, мы не относимся к этому легкомысленно, — сказал он.

По словам Гебрейесуса, обеспокоенность общественности можно объяснить. Последствия пандемии все еще свежи в памяти людей, напомнил он. Однако глава ВОЗ заверил, что сейчас ситуация намного лучше.

Риск заражения хантавирусом остается низким как в глобальном масштабе, так и для жителей Канарских островов, к которым должен прибыть лайнер, добавил глава ВОЗ. По его словам, это связано как с особенностями заболевания, так и с мерами, принятыми властями Испании для предотвращения распространения инфекции.

Ранее стало известно о двух новых случаях заражениях хантавирусом в Испании. Один из инфицированных проживает на удаленном острове Тристан-да-Кунья, второй находится в провинции Аликанте на юге страны.