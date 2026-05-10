Канапе с чоризо — хит любого фуршета. Лапша, сыр, колбаса и хлеб: всего 4 ингредиента для эффектной закуски

5 минут варки лапши — и у вас в руках ключ к идеальной текстуре. Она не должна быть слишком мягкой, иначе порвется при перевязывании. Этот трюк превращает обычные канапе в изысканную закуску, где каждый элемент держится на своем месте без шпажек.

Что понадобится

Хлеб ржано-пшеничный или бородинский — 200 г, колбаса чоризо — 150 г, сыр полутвердый (гауда или маасдам) — 150 г, лапша широкая — 100 г, соль — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала отвариваю широкую лапшу в кипящей подсоленной воде ровно 5 минут, чтобы она стала гибкой, но сохранила упругость. Откидываю на дуршлаг и промываю холодной водой — так она не слипнется и будет легко разделяться на ленточки.

Хлеб нарезаю небольшими кубиками или вырезаю фигурки с помощью формочек, затем подсушиваю на сухой сковороде или в тостере до легкого хруста и даю остыть.

Сыр режу тонкими, неширокими ломтиками, оборачиваю каждый ломтик сыра кусочком чоризо, а затем перевязываю эту конструкцию ленточкой из лапши.

Готовые рулетики выкладываю на подсушенные хлебные кубики. Для более насыщенного вкуса можно предварительно намазать хлеб творожным сыром — это добавит кремовости и отлично дополнит пикантность копченой колбасы.

