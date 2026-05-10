День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 07:03

Канапе с чоризо — хит любого фуршета. Лапша, сыр, колбаса и хлеб: всего 4 ингредиента для эффектной закуски

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

5 минут варки лапши — и у вас в руках ключ к идеальной текстуре. Она не должна быть слишком мягкой, иначе порвется при перевязывании. Этот трюк превращает обычные канапе в изысканную закуску, где каждый элемент держится на своем месте без шпажек.

Что понадобится

Хлеб ржано-пшеничный или бородинский — 200 г, колбаса чоризо — 150 г, сыр полутвердый (гауда или маасдам) — 150 г, лапша широкая — 100 г, соль — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала отвариваю широкую лапшу в кипящей подсоленной воде ровно 5 минут, чтобы она стала гибкой, но сохранила упругость. Откидываю на дуршлаг и промываю холодной водой — так она не слипнется и будет легко разделяться на ленточки.

Хлеб нарезаю небольшими кубиками или вырезаю фигурки с помощью формочек, затем подсушиваю на сухой сковороде или в тостере до легкого хруста и даю остыть.

Сыр режу тонкими, неширокими ломтиками, оборачиваю каждый ломтик сыра кусочком чоризо, а затем перевязываю эту конструкцию ленточкой из лапши.

Готовые рулетики выкладываю на подсушенные хлебные кубики. Для более насыщенного вкуса можно предварительно намазать хлеб творожным сыром — это добавит кремовости и отлично дополнит пикантность копченой колбасы.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский тяжеловес вышел на бой под «Катюшу» и разбил соперника наголову
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Якутии
Фицо пригрозили проблемами в Евросоюзе после визита в Москву
Раскрыто, когда в Москве закончатся «черемуховые холода»
Фицо раскрыл подробности разговора с Путиным про Зеленского
Раскрыта результативность системы ПВО «Купол Донбасса»
Иран отказался пропускать через Омузский пролив суда некоторых стран
Назван неочевидный признак дефицита витамина D в организме
В Британии раскрыли, что показал парад Победы в Москве
Смерть новосибирского главы отдела ветеринарии признали некриминальной
«Подумайте о матерях»: Иран жестко отреагировал на рождение дочери у Ливитт
Стала известна судьба брошенной в аэропорту Антальи девочки
Названа самая популярная у россиян страна Европы
Пассажиров лайнера со смертельным хантавирусом эвакуируют спецрейсами
«Передайте привет супруге»: закрывший товарища от БПЛА боец стал Героем РФ
Удар по Киеву и конец украинского конфликта: новости СВО к утру 10 мая
Финальная серия «Локомотив» — «Ак Барс»: расписание, прогнозы, кто фаворит
Стало известно о загадочной гибели трех мужчин на краю земли
ВСУ открыли огонь по укрывшимся дезертирам в Сумской области
Россияне стали брать кредиты во избежание ответственности за «помощь ВСУ»
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.