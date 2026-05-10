Украинские военные открыли огонь по сослуживцам на Великобурлукском направлении под Харьковом, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Причиной конфликта стал русский язык, на котором общались некоторые бойцы.

Зафиксировано боестолкновение между военнослужащими 113-й отдельной бригады теробороны. Характерно, что на пятый год боевых действий украинские военнослужащие открыли огонь в сторону своих побратимов, общавшихся на русском языке, — сообщил источник.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие устроили вооруженный мятеж в Купянском районе Харьковской области. На фоне бунта был убит капитан Сергей Маловичко с позывным Старшина из «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого группа иностранных наемников ВСУ покинула позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаного в Харьковской области. По разным данным, речь может идти о количестве до 300 человек. Они угрожали украинским офицерам и военнослужащим, заявляя о готовности «развернуть штыки».