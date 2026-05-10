Смерть новосибирского главы отдела ветеринарии признали некриминальной

Смерть начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергея Тура не носит криминального характера, сообщили ТАСС в прокуратуре региона. Правоохранительные органы официально отказались от возбуждения уголовного дела по данному факту.

Информацию о кончине руководителя отдела подтвердил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт. Проверка обстоятельств трагедии была завершена без выявления состава преступления.

Главу карантинного отдела управления ветеринарии нашли мертвым в конце апреля. По информации Telegram-канала Baza, труп чиновника обнаружили на территории его частного дома с признаками добровольного ухода из жизни.

Ранее глава региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания заявил, что министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов уйдет в отставку. По его словам, поводом стали «накопившиеся претензии по различным направлениям работы».