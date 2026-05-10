Назван неочевидный признак дефицита витамина D в организме

Ночные судороги могут быть причиной дефицита витамина D в организме, заявила NEWS.ru врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. Она отметила, что нехватка этого элемента способна долгое время маскироваться под обычное переутомление или другие не связанные с авитаминозом состояния.

Витамин D влияет на состояние костей и мышц, работу нервной системы, иммунитета и даже общее самочувствие. Его часто называют «солнечным витамином». Роль элемента гораздо шире, чем просто участие в обмене кальция. Нехватка витамина D может долго маскироваться под обычное переутомление. Одним из самых распространенных проявлений дефицита становится постоянное чувство усталости. Некоторые люди отмечают ухудшение настроения, эмоциональную подавленность и потерю мотивации. Может появиться мышечная слабость, неприятные тянущие ощущения в ногах, ломота в теле или дискомфорт в суставах. Иногда человека беспокоят судороги, особенно ночью, — пояснила Уланкина.

Она добавила, что пациенты при дефиците витамина D часто жалуются на сонливость, снижение работоспособности и трудности с концентрацией внимания. По ее словам, также в группе внешних признаков значатся ломкость ногтей, выпадение волос и медленное заживление ран.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что судороги в мышцах и онемение кончиков пальцев могут указывать на тревожные симптомы дефицита кальция в организме. По ее словам, помимо участия в построении костной ткани, этот минерал критически важен для свертывания крови.