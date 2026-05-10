Ребенок выпал из окна многоэтажки в Якутии

Ребенок выпал из окна многоэтажки в городе Покровске, сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии. Его госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшего перелом ребра. Правоохранители проводят проверку.

В г. Покровске Хангаласского района с переломом ребра госпитализирован ребенок 2020 г. р., который выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже, — говорится в сообщении.

Ранее два ребенка выпали из окон разных квартир в Омской области. Инциденты произошли с разницей всего в несколько часов. В первом случае восьмилетний мальчик остался под присмотром двух старших сестер, пока его мать ходила в магазин.

В Калининграде до этого восьмиклассница выпала из окна во время урока в гимназии № 32. Девочка отпросилась во время занятия, но в класс больше не вернулась. По предварительным данным, она осталась в живых, но сильно пострадала.

Кроме того, жители подмосковного поселка Октябрьский спасли ребенка, который выпал из окна. Малыш оказался на козырьке дома, двое мужчин помогли ему безопасно спуститься на землю.