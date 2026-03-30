Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 13:46

Инцидент с ребенком в Подмосковье чуть не обернулся трагедией

Выпавшего из окна ребенка спасли в Подмосковье

Подписывайтесь на нас в MAX

Жители поселка Октябрьский в Московской области спасли ребенка, выпавшего из окна, сообщил Telegram-канал «112». В результате несовершеннолетний оказался на козырьке дома — двое мужчин спустили малыша на землю.

По информации авторов,один из прохожих забрался на козырек и аккуратно передал ребенка другому — он находился внизу. После малыша передали медикам.

Ранее прохожий в Махачкале спас ребенка, которого уносило дождевым потоком на проспекте Акушинского. Малыш вместе с бабушкой упал в воду при переходе дороги, течение начало стремительно уносить ребенка, и случайный свидетель бросился на помощь.

Также в Санкт-Петербурге дворник поймал ребенка, выпавшего с седьмого этажа дома на Петрозаводской улице. По информации источника, мальчик выжил, а его спаситель получил переломы кисти и ребер. Обоих госпитализировали.

Позже главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что петербургский дворник, спасший семилетнего ребенка, выпавшего из окна, был удостоен премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна.

Подмосковье
дети
прохожие
окна
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ему не отказывали»: в СВОП оценили желание Зеленского переговоров с РФ
Шри-Ланка начала переговоры по покупке нефти у России
«В чем польза участия»: в Иране заговорили о выходе из ДНЯО
Названа вероятная дата решающей битвы за Славянск и Краматорск
Ярмарку «Арт Россия» в седьмой раз проведут в Гостином дворе
Еврокомиссия потратит свыше €1,5 млрд на перевооружение Украины
Зеленский признался, что Украину игнорируют при поставках ракет для Patriot
«Не велика, но ощутима»: Коростелев объяснил провал россиян в спринте на ОИ
Как теперь оплатить Apple? Что известно о запрете Минцифры для операторов
Масштабный сбой зафиксирован в МФЦ
Стало известно, как изменилась статистка по нападениям собак в Петербурге
Инцидент с ребенком в Подмосковье чуть не обернулся трагедией
Бизнес Лерчек и ее бывшего мужа ушел в глубокий минус
Гордон ответила, почему резко перестала общаться с Кудрявцевой
Зеленский взбесился после высмеивания дронов ВСУ из кухонь домохозяек
Могилу Гурченко усыпали цветами
Живая сила — в фарш, страх «Кинжалов»: удары по Украине 30 марта, итоги
Зеленский предложил России перемирие
Противопожарный режим установили в Кузбассе
«Понял ошибку»: Коростелев о четвертом месте в олимпийском скиатлоне
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.