Инцидент с ребенком в Подмосковье чуть не обернулся трагедией

Инцидент с ребенком в Подмосковье чуть не обернулся трагедией Выпавшего из окна ребенка спасли в Подмосковье

Жители поселка Октябрьский в Московской области спасли ребенка, выпавшего из окна, сообщил Telegram-канал «112». В результате несовершеннолетний оказался на козырьке дома — двое мужчин спустили малыша на землю.

По информации авторов,один из прохожих забрался на козырек и аккуратно передал ребенка другому — он находился внизу. После малыша передали медикам.

Ранее прохожий в Махачкале спас ребенка, которого уносило дождевым потоком на проспекте Акушинского. Малыш вместе с бабушкой упал в воду при переходе дороги, течение начало стремительно уносить ребенка, и случайный свидетель бросился на помощь.

Также в Санкт-Петербурге дворник поймал ребенка, выпавшего с седьмого этажа дома на Петрозаводской улице. По информации источника, мальчик выжил, а его спаситель получил переломы кисти и ребер. Обоих госпитализировали.

Позже главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что петербургский дворник, спасший семилетнего ребенка, выпавшего из окна, был удостоен премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна.