Стало известно о загадочной гибели трех мужчин на краю земли СК: на Сахалине начали проверку после обнаружения троих мертвых мужчин в машине

На Сахалине обнаружили тела троих мужчин внутри автомобиля в районе мыса Крильон, самой южной точки всего острова, пишет региональное СУ СК России. В ведомстве организовали проверку по факту случившегося.

Следователи выясняют обстоятельства смерти трех мужчин в Невельском районе. <…> В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти мужчин не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге органы выясняют обстоятельства смерти четырех человек — их трупы обнаружили в хостеле на Загородном проспекте. На телах не оказалось признаков насильственной смерти. При этом во время осмотра хостела сотрудники нашли неизвестное вещество порошкообразной консистенции, а также несколько использованных шприцев. Также на телах умерших обнаружили следы от уколов.

До этого во Всеволожском районе Ленинградской области очевидцы обнаружили расчлененные человеческие останки. Труп был найден в лесу недалеко от поселка имени Свердлова. Останки лежали в пяти пакетах, которые были дополнительно завернуты в пять слоев полиэтилена.