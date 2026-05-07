07 мая 2026 в 06:30

Врач развеяла миф о пользе безглютеновых продуктов

Безглютеновый хлеб содержит большое количество крахмала и лишен клетчатки, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Кроме того, по ее словам, гликемический индекс данного продукта зачастую превышает показатели обыкновенного батона.

Чаще всего чувствительность к глютену встречается, когда после трапезы возникает вздутие, боли, усталость и может быть запущена аутоиммунная реакция к клеткам щитовидной железы. Маркетинг создал миф, что пища без этого белка полезнее, но часто такую продукцию есть нельзя. Безглютеновый хлеб лишен клетчатки, витаминов группы B, но перегружен крахмалом и сахарами для имитации текстуры, и его гликемический индекс часто выше, чем у обычного батона. Проще исключить на шесть недель продукты с пшеницей, а затем постепенно ввести, чтобы понять, какая еда вам действительно не подходит, — поделилась Павлова.

Она добавила, что целиакия представляет собой аутоиммунное заболевание, поражающее примерно 1% населения, у которого глютен вызывает реакцию иммунной системы, направленную против ворсинок тонкого кишечника. Это, по словам врача, приводит к развитию осложнений, таких как остеопороз и анемия. Специалист пояснила, что для таких пациентов безглютеновая диета является необходимым условием для поддержания здоровья на протяжении всей жизни.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что на сегодняшний день нет научных подтверждений целебных свойств сока сельдерея. По ее словам, людям с болезнями почек стоит быть осторожными при его употреблении.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
