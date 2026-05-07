Врач развеяла миф о пользе безглютеновых продуктов

Безглютеновый хлеб содержит большое количество крахмала и лишен клетчатки, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Кроме того, по ее словам, гликемический индекс данного продукта зачастую превышает показатели обыкновенного батона.

Чаще всего чувствительность к глютену встречается, когда после трапезы возникает вздутие, боли, усталость и может быть запущена аутоиммунная реакция к клеткам щитовидной железы. Маркетинг создал миф, что пища без этого белка полезнее, но часто такую продукцию есть нельзя. Безглютеновый хлеб лишен клетчатки, витаминов группы B, но перегружен крахмалом и сахарами для имитации текстуры, и его гликемический индекс часто выше, чем у обычного батона. Проще исключить на шесть недель продукты с пшеницей, а затем постепенно ввести, чтобы понять, какая еда вам действительно не подходит, — поделилась Павлова.

Она добавила, что целиакия представляет собой аутоиммунное заболевание, поражающее примерно 1% населения, у которого глютен вызывает реакцию иммунной системы, направленную против ворсинок тонкого кишечника. Это, по словам врача, приводит к развитию осложнений, таких как остеопороз и анемия. Специалист пояснила, что для таких пациентов безглютеновая диета является необходимым условием для поддержания здоровья на протяжении всей жизни.

