Обычные сезонные овощи + горчичная заправка на масле грецких орехов = салат, от которого не оторваться

В жару не хочется ничего тяжелого. Этот салат — идеальное решение. Хрустящий, сочный, с горчичной остринкой и ореховым послевкусием. Можно подать как самостоятельное блюдо или как гарнир к рыбе на гриле.

Что понадобится

200 г редиса, 2 помидора, 1 красная луковица, 100 г листьев салата, 8 перепелиных яиц, 3 ст. л. масла грецких орехов, 1 ч. л. горчицы, 1 ст. л. винного или яблочного уксуса, соль, белый перец, пучок зелени (укроп, петрушка, кервель, зеленый лук).

Как я готовлю

Перепелиные яйца варю вкрутую: опускаю в кипящую воду на 5 минут, остужаю под холодной водой, чищу, разрезаю вдоль пополам. Редис мою, нарезаю кружочками. Помидоры — дольками. Лук — тонкими полукольцами.

Листья салата рву руками, выкладываю в салатницу. Сверху распределяю помидоры, редис, лук. В отдельной миске смешиваю горчицу с уксусом и 1 ст. л. воды, добавляю соль, перец. Тонкой струйкой вливаю масло грецких орехов, взбивая венчиком.

Добавляю измельченную зелень, перемешиваю. Поливаю салат заправкой, аккуратно перемешиваю руками. Украшаю половинками перепелиных яиц. Подаю сразу.