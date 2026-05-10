День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 12:30

Обычные сезонные овощи + горчичная заправка на масле грецких орехов = салат, от которого не оторваться

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В жару не хочется ничего тяжелого. Этот салат — идеальное решение. Хрустящий, сочный, с горчичной остринкой и ореховым послевкусием. Можно подать как самостоятельное блюдо или как гарнир к рыбе на гриле.

Что понадобится

200 г редиса, 2 помидора, 1 красная луковица, 100 г листьев салата, 8 перепелиных яиц, 3 ст. л. масла грецких орехов, 1 ч. л. горчицы, 1 ст. л. винного или яблочного уксуса, соль, белый перец, пучок зелени (укроп, петрушка, кервель, зеленый лук).

Как я готовлю

Перепелиные яйца варю вкрутую: опускаю в кипящую воду на 5 минут, остужаю под холодной водой, чищу, разрезаю вдоль пополам. Редис мою, нарезаю кружочками. Помидоры — дольками. Лук — тонкими полукольцами.

Листья салата рву руками, выкладываю в салатницу. Сверху распределяю помидоры, редис, лук. В отдельной миске смешиваю горчицу с уксусом и 1 ст. л. воды, добавляю соль, перец. Тонкой струйкой вливаю масло грецких орехов, взбивая венчиком.

Добавляю измельченную зелень, перемешиваю. Поливаю салат заправкой, аккуратно перемешиваю руками. Украшаю половинками перепелиных яиц. Подаю сразу.

Проверено редакцией
Читайте также
АТОР назвала популярные у россиян туристические направления
Общество
АТОР назвала популярные у россиян туристические направления
В ГД объяснили, когда мошенники отойдут от схем с Днем Победы
Общество
В ГД объяснили, когда мошенники отойдут от схем с Днем Победы
Врач ответила, какие продукты помогут сохранить хорошее зрение
Здоровье/красота
Врач ответила, какие продукты помогут сохранить хорошее зрение
Салат «Балтийский» делаю с жареным хеком: морковь, лук, горошек — и бюджетный шедевр готов
Общество
Салат «Балтийский» делаю с жареным хеком: морковь, лук, горошек — и бюджетный шедевр готов
Салат «На скорую руку»: картошку в духовку и нарезаю 4 продукта — через 15 минут подаю на стол
Общество
Салат «На скорую руку»: картошку в духовку и нарезаю 4 продукта — через 15 минут подаю на стол
Общество
рецепты
еда
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарушение перемирия, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 10 мая
Фура с пчелами-нелегалами проникла в Россию
В Кремле поставили точку в отношении Армении к конфликту на Украине
Ушаков раскрыл, кто и зачем напрашивался в гости в Москву
«Мы ее выиграем»: Песков порассуждал об итогах СВО
Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая
Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине
Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной
«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван
Песков назвал «ненормальными» антироссийские высказывания в Ереване
Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине
Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было
Песков оценил участие Армении в саммите ЕС
Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе
«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»
«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского
Серийный драчун устроил четыре потасовки за день и получил 13 суток
«Пытается играть в трагедию»: Лавров назвал Зеленского комедиантом
Похотливого москвича арестовали на 15 суток за щипки женской груди в метро
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.