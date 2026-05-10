10 мая 2026 в 14:00

Сроки посадки до конца мая помидоров, огурцов, картошки и ягодников от Подмосковья до Сибири

Май — главный месяц для посадок, и в разных регионах России сроки сильно различаются, но список культур, которые нужно успеть посадить до конца мая, общий для всех.

В открытый грунт в мае высаживают холодостойкие овощи: в начале месяца — морковь, редис, свеклу, горох, лук-севок и зелень (укроп, петрушку, салат и кинзу). Капусту всех видов можно сажать рассадой весь май.

Картофель сажают, когда почва прогреется до +8 °C и листья на березах достигнут размера монетки — в южных регионах это апрель, в средней полосе — конец — начало мая, в Сибири и на Урале — от середины до конца мая.

Во второй половине мая, когда земля прогреется до +10–12 °C, в грунт высевают огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны, фасоль.

Рассаду помидоров, перцев и баклажанов в теплицы высаживают с середины мая, а в открытый грунт — только после 25 мая в Подмосковье и на северо-западе, в Сибири и на Урале — не раньше июня.

Не забудьте о ягодниках: в мае высаживают саженцы малины, смородины, крыжовника и жимолости — их урожай ждут уже в текущем или следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что положить в лунку при посадке огурцов, чтобы они плодоносили не только летом, но и осенью.

Дарья Иванова
