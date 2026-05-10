Беру картошку, тунец и яйца: салат получается настолько сытным, что легко заменяет ужин

Этот салат давно выручает, когда хочется чего-то простого, но не скучного. Обычная варёная картошка здесь отлично сочетается с тунцом, яйцами и лёгкой пикантной заправкой с чесноком и лимоном. Получается не тяжёлый майонезный салат, а более свежий и «европейский» вариант.

Особенно вкусно есть его слегка охлаждённым.

Ингредиенты: варёный картофель — 500 г, яйца — 4 шт., тунец — 2 банки, оливки — 125 г, оливковое масло — 60 мл, лимонный сок — по вкусу, горчица — 1 ч. л. по желанию, чеснок — 1 зубчик, петрушка — большой пучок, соль и перец — по вкусу.

Картофель нарезаю крупными кусочками. Яйца режу дольками или кубиками — как больше нравится. Добавляю тунец, оливки и много свежей петрушки.

Для заправки смешиваю оливковое масло, немного лимонного сока, чеснок и горчицу. Поливаю салат заправкой, солю, перчу и аккуратно перемешиваю.

