В пакете не солю, готовлю маринованные огурцы в заправке из соевого соуса: можно есть через 1 час

Маринованные огурцы с чесноком и кунжутом — это быстрая альтернатива малосольным огурцам в пакете, которая готовится за час.

Хрустящие, ароматные, с пикантной чесночно-соевой заправкой, они станут идеальной закуской к мясу, картошке или просто как самостоятельное блюдо.

Для приготовления понадобится: 4-5 крупных огурцов, пучок укропа, пучок зеленого лука, 3-4 зубчика чеснока, 4 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. кунжута, соль, перец.

Рецепт: огурцы крупно нарежьте (брусочками или кружками). Укроп и зеленый лук мелко нарежьте. Чеснок выдавите. В отдельной миске смешайте зеленый лук, чеснок, соль, перец и сахар. Разогрейте масло на сковороде до кипения (почти до дымка). Залейте раскаленным маслом смесь лука и чеснока, добавьте соевый соус и кунжут. Перемешайте.

Соедините полученную заправку с огурцами и укропом, тщательно перемешайте. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 1 час. Подавайте или уберите в холодильник.

