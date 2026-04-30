30 апреля 2026 в 17:33

МАКС отверг обвинения Cloudflare, назвавшего его «шпионским мессенджером»

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
МАКС отверг обвинения американского провайдера безопасности Cloudflare, назвавшего российскую платформу «шпионским приложением». В пресс-службе мессенджера заявили RT, что это недоразумение, связанное с неверной интерпретацией технических данных.

По словам представителей МАКС, выводы Cloudflare основаны на некорректном анализе заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта max.ru, а не на фактическом изучении кода. В компании подчеркнули, что приложение регулярно проходит аудиты безопасности, сотрудничает с исследователями через программу Bug Bounty и располагает собственным центром безопасности.

Все данные пользователей МАКС надежно защищены, — указали в пресс-службе.

Ранее вице-президент VK Фарит Хуснояров заявил, что в ближайшее время планируется расширение функционала мессенджера МАКС за счет внедрения комментариев, опросов и историй. Он уточнил, что пользователям сервиса уже стала доступна возможность создавать приватные каналы.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
