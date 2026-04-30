ВНЖ в Турции подорожал для россиян в 15 раз

Стоимость оформления вида на жительство в Турции для иностранцев, включая россиян, резко повысилась — почти в 15 раз. Как рассказала «Осторожно, новости» миграционный эксперт Екатерина Гусева, ранее цена зависела от гражданства и срока проживания, теперь же ставка стала единой для всех.

Новые пошлины вступили в силу 30 апреля. За первый месяц стоимость ВНЖ составит около 350 лир (примерно 600 рублей), за последующие — около 2,2 тыс. лир (3,6 тыс. рублей). Таким образом, год проживания обойдется примерно в 29 тыс. лир (48 тыс. рублей).

Эксперт отметила, что информация об изменениях появилась еще в конце декабря 2025 года, но в силу они вступили только сейчас. По ее мнению, Турция, не взимая налоги с иностранцев, компенсирует это повышением пошлин.

По сути, это не так много. Где-то $620 (46,5 тыс. рублей. — NEWS.ru) за год, то есть примерно по $50 (3,7 тыс. рублей. — NEWS.ru) ежемесячно. И если трезво посмотреть на ситуацию, то вполне себе нормальные изменения. Но теперь нужно внимательнее подходить к оформлению ВНЖ, потому что ошибка обойдется дороже, — отметила она.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, согласно которым пошлина за получение вида на жительство для иностранцев вырастет в пять раз — с шести до 30 тыс. рублей. Документ также предполагает значительное увеличение других миграционных пошлин.