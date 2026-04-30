Названы города, которые ВС России могут освободить до конца лета

Вооруженные силы России могут освободить Славянск и Краматорск до конца лета, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его мнению, в течение полутора месяцев российская армия также может установить контроль над Константиновкой.

Успехи России большей частью сосредоточены на преодолении сопротивления ВСУ в районе Славянско-Краматорской агломерации. И здесь наблюдается самое упорное столкновение за последние несколько месяцев. После того как эти регионы будут под контролем ВС РФ, можно будет говорить, что военная кампания по выходу на федеральную границу Российской Федерации в Донбассе вошла в заключительную фазу. Я предвижу взятие Константиновки в течение месяца-полутора и начало боев в Славянске-Краматорске на июнь текущего года с возможностью освобождения этих городов до конца лета, — прокомментировал Артамонов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России наступают на Добропольско-Красноармейском, Славянском и Краснолиманском направлениях. По его словам, российские войска вытесняют ВСУ по всей линии фронта.