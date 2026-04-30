30 апреля 2026 в 18:15

Названы города, которые ВС России могут освободить до конца лета

Военэксперт Артамонов: ВС РФ могут освободить Славянск и Краматорск к концу лета

Загрузка снаряда в самоходную артиллерийскую установку 2С7М «Малка», ВС РФ Загрузка снаряда в самоходную артиллерийскую установку 2С7М «Малка», ВС РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы России могут освободить Славянск и Краматорск до конца лета, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его мнению, в течение полутора месяцев российская армия также может установить контроль над Константиновкой.

Успехи России большей частью сосредоточены на преодолении сопротивления ВСУ в районе Славянско-Краматорской агломерации. И здесь наблюдается самое упорное столкновение за последние несколько месяцев. После того как эти регионы будут под контролем ВС РФ, можно будет говорить, что военная кампания по выходу на федеральную границу Российской Федерации в Донбассе вошла в заключительную фазу. Я предвижу взятие Константиновки в течение месяца-полутора и начало боев в Славянске-Краматорске на июнь текущего года с возможностью освобождения этих городов до конца лета, — прокомментировал Артамонов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России наступают на Добропольско-Красноармейском, Славянском и Краснолиманском направлениях. По его словам, российские войска вытесняют ВСУ по всей линии фронта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каспийский фронт, ВСУ атаковали Пермь, рой дронов: что будет дальше
Смена главы Дагестана: что сказал Путин, куда уйдет Меликов, кто заменит
Лисовец раскрыл, в каком состоянии находится его бизнес
Сын британского медиамагната предложил жестокий способ борьбы с мигрантами
Украинка пригласила на свадьбу российских звезд и стала жертвой травли
Украинских уклонистов предложили лишать избирательного права на 10 лет
Французскому подростку грозит срок за глупый трюк с соломинкой в Сингапуре
Британию обвинили в краже 25 млн лет жизни и труда у Барбадоса
Лисовец оценил стиль современной молодежи
Петр Ян и 1win VIP: чемпион UFC и VIP-стратег
Стало известно, чем занимается Меликов
Опрос выявил долю украинцев, выступающих за уход ВСУ из Донбасса
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Дмитриев назвал имя самого адекватного лидера в ЕС
Появились фото ЖК, где Долина может снимать жилье
Киев, конкурс Пугачевой, песня для Орбакайте: как живет Юлия Самойлова
В Сербии признали правоту Дмитриева в прогнозе цен на нефть
В Москве с 1 по 3 мая ожидаются затяжные дожди
Трамп рекомендовал Мерцу заняться делами «увечной Германии»
Вейпы с изображением фруктов и мультгероев станут вне закона
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
