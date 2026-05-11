Салат «Люкс» из простой морковки: необычный рецепт вместо надоевших салатов

Этот салат неожиданно получается намного интереснее привычных «Оливье» и крабовых. Главная фишка — запечённые морковь и картофель, натёртые на корейской тёрке. Овощи слегка подсушиваются в духовке, становятся ароматнее и приобретают очень приятный вкус. А нежная заправка с желтком, йогуртом и чесноком делает салат почти ресторанным.

При этом продукты — самые обычные.

Ингредиенты

Морковь — 2 шт., картофель — 2 шт., яйца — 3 шт., маринованные корнишоны — 5–6 шт., оливковое масло — 2 ст. л., соль, перец — по вкусу. Для заправки: йогурт — 3–4 ст. л., варёный желток — 1 шт., чеснок — 1 зубчик.

Приготовление

Морковь и картофель очищаю и натираю на корейской тёрке. Сбрызгиваю оливковым маслом, добавляю соль и немного перца. Выкладываю овощи на противень тонким слоем и запекаю примерно 20–25 минут при 190 градусах.

Овощи должны стать мягкими, слегка подрумяниться и остаться немного упругими. Яйца и корнишоны нарезаю небольшими кусочками. Для заправки смешиваю йогурт, размятый желток и чеснок.

Получается очень нежный соус с лёгкой сливочной текстурой. Соединяю запечённые овощи, яйца и корнишоны, добавляю заправку и аккуратно перемешиваю.

Личный опыт

Автор News.ru Шмырева Ольга попробовала приготовить этот салат. Понравилось, получилось очень необычно. Совет: при запекании моркови и картофеля добавьте крахмал, он делает овощи хрустящее.

