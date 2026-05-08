Салат «Солнышко» всегда выручит: шикарный и из простых продуктов, подаем красивыми горками на большом блюде

Этот салат давно стал одним из самых эффектных на праздничном столе. Но теперь вместо обычной подачи слоями я выкладываю все отдельными яркими секторами на большом плоском блюде — получается настоящее «солнышко». А запеченный картофель делает салат намного сытнее и вкуснее.

Смотрится очень красиво: желтые желтки, яркая морковь, белки, сыр и золотистая картошка лежат аккуратными кучками вокруг центра.

Ингредиенты: плавленые сырки — 2 шт., морковь — 1 шт., яйца — 3 шт., яблоко — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, твердый сыр — 50 г, картофель — 2–3 шт., майонез — по вкусу, соль и перец — по вкусу.

Картофель нарезаю небольшими кубиками или полосками, слегка сбрызгиваю маслом, солю и запекаю до румяности. Именно запеченный вариант здесь получается намного вкуснее вареного.

Морковь режу соломкой, смешиваю с чесноком и небольшим количеством майонеза.

Яйца отвариваю и режу соломкой. Яблоко очищаю, тоже режу соломкой и сбрызгиваю лимоном.

На большое плоское блюдо в центр выкладываю немного майонеза, а вокруг отдельными секторами раскладываю ингредиенты: морковь, яйца, запеченный картофель, тертый сыр, яблоко и плавленый сырок.

Ольга Шмырева
