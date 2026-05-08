Картошечка в рукаве с вкусной заливкой: получается вкуснота с хрустящей корочкой — никакого мяса по-французски не надо

Эту картошку теперь дома просят даже чаще мяса. Сначала она запекается в рукаве и получается очень мягкой, ароматной и буквально сливочной внутри. А потом сверху появляется горячая смесь из бекона, сыра, сливок и чеснока — и блюдо вообще выходит на другой уровень.

Особенно вкусно, когда сверху образуется румяная сырная корочка, а внутри картошка остается нежной и пропитанной чесночным ароматом. И все это из самых простых продуктов.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, чеснок — 2–3 зубчика, растительное масло — 3 ст. л., укроп и петрушка — по вкусу, соль и приправа для картофеля — по вкусу.

Для верхушки: бекон — 150 г, сыр — 150–200 г, сливки — 120 мл, чеснок — 1 зубчик.

Картофель очищаю и, если клубни крупные, разрезаю пополам. Смешиваю масло, чеснок, зелень и специи, затем хорошо перемешиваю с картошкой.

Перекладываю все в рукав для запекания, делаю несколько проколов и отправляю в духовку примерно на час при 200 градусах.

Пока картошка готовится, обжариваю бекон до легкой румяности. Смешиваю его с тертым сыром, сливками и чесноком.

Когда картофель станет мягким, аккуратно раскрываю рукав, сверху выкладываю сырно-сливочную смесь с беконом и возвращаю в духовку еще на 10–15 минут.

