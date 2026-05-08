Картофель «Буланжер» теперь готовлю только так: добавляю плавленый сыр — получается нежнее гратена и вкуснее запеканки

Французский картофель «Буланжер» — это тот случай, когда из самых простых продуктов получается по-настоящему уютное и вкусное блюдо. Тонкие ломтики картошки пропитываются молоком и сливочным маслом, лук становится сладковатым и мягким, а плавленый сыр делает все особенно кремовым и нежным.

Теперь такой вариант у меня дома просят даже чаще обычной картофельной запеканки.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, репчатый лук — 2 шт., сливочное масло — 60 г, молоко — 400 мл, плавленый сыр — 150–200 г, чеснок — 2 зубчика, соль и черный перец — по вкусу.

Картофель нарезаю очень тонкими ломтиками, примерно по 2 мм. Лук режу полукольцами.

Форму хорошо смазываю сливочным маслом и начинаю выкладывать слоями: картофель, немного лука, чуть чеснока и ложками плавленый сыр. Затем снова картофель — и так несколько раз.

Верхний слой стараюсь уложить аккуратно — после духовки он получается особенно красивым и румяным.

Молоко слегка подогреваю и аккуратно вливаю в форму. Оно должно почти доходить до верхнего слоя, но не покрывать картофель полностью.

Сверху поливаю растопленным сливочным маслом, накрываю фольгой и отправляю в духовку.

Запекаю около 40 минут при 200 градусах, затем снимаю фольгу, уменьшаю температуру до 180 градусов и готовлю еще примерно 35–40 минут до аппетитной золотистой корочки.

