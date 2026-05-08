День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 15:07

Картофель «Буланжер» теперь готовлю только так: добавляю плавленый сыр — получается нежнее гратена и вкуснее запеканки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Французский картофель «Буланжер» — это тот случай, когда из самых простых продуктов получается по-настоящему уютное и вкусное блюдо. Тонкие ломтики картошки пропитываются молоком и сливочным маслом, лук становится сладковатым и мягким, а плавленый сыр делает все особенно кремовым и нежным.

Теперь такой вариант у меня дома просят даже чаще обычной картофельной запеканки.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, репчатый лук — 2 шт., сливочное масло — 60 г, молоко — 400 мл, плавленый сыр — 150–200 г, чеснок — 2 зубчика, соль и черный перец — по вкусу.

Картофель нарезаю очень тонкими ломтиками, примерно по 2 мм. Лук режу полукольцами.

Форму хорошо смазываю сливочным маслом и начинаю выкладывать слоями: картофель, немного лука, чуть чеснока и ложками плавленый сыр. Затем снова картофель — и так несколько раз.

Верхний слой стараюсь уложить аккуратно — после духовки он получается особенно красивым и румяным.

Молоко слегка подогреваю и аккуратно вливаю в форму. Оно должно почти доходить до верхнего слоя, но не покрывать картофель полностью.

Сверху поливаю растопленным сливочным маслом, накрываю фольгой и отправляю в духовку.

Запекаю около 40 минут при 200 градусах, затем снимаю фольгу, уменьшаю температуру до 180 градусов и готовлю еще примерно 35–40 минут до аппетитной золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом картофельного салата. Некалорийный, вкусный, насыщает надолго и стоит копейки.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошечка в рукаве с вкусной заливкой: получается вкуснота с хрустящей корочкой — никакого мяса по-французски не надо
Общество
Картошечка в рукаве с вкусной заливкой: получается вкуснота с хрустящей корочкой — никакого мяса по-французски не надо
Картофельный салат — это находка: некалорийный, вкусный, насыщает надолго и стоит копейки
Общество
Картофельный салат — это находка: некалорийный, вкусный, насыщает надолго и стоит копейки
Та самая картошка из ресторана — хрустящая, румяная, ароматная! Дома готовлю за копейки по этому рецепту
Общество
Та самая картошка из ресторана — хрустящая, румяная, ароматная! Дома готовлю за копейки по этому рецепту
Два литра молока и чеснок — на завтрак подаю плотный, упругий сыр с кислинкой и чесночным ароматом. Вкуснее магазинного и без химии
Общество
Два литра молока и чеснок — на завтрак подаю плотный, упругий сыр с кислинкой и чесночным ароматом. Вкуснее магазинного и без химии
Смешиваю 3 яйца и пол-литра молока: блины «Бархат» пеку постоянно — секрет в 2 ложках разного масла
Общество
Смешиваю 3 яйца и пол-литра молока: блины «Бархат» пеку постоянно — секрет в 2 ложках разного масла
картошка
картофель
молоко
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.