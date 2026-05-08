В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая

В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая Ушаков: Токаев и Мирзиеев примут участие в торжествах по случаю Дня Победы

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев примут участие в торжествах по случаю Дня Победы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин проведет с ними встречу, передает РИА Новости.

В Москву на празднование прибудут также уважаемые руководители двух близких нам государств. А именно: президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиеев, — сказал Ушаков.

Также стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Россию по приглашению главы РФ Владимира Путина для участия в мероприятиях в честь Дня Победы. Отмечается, что главы государств обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку и обстановку в регионе.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что торжественный прием 9 мая в честь зарубежных и почетных гостей Москвы пройдет в обычном формате. Он добавил, что мероприятие не будет отличаться от практики прошлых лет.