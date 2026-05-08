День Победы — 2026
08 мая 2026 в 18:15

В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая

В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев примут участие в торжествах по случаю Дня Победы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин проведет с ними встречу, передает РИА Новости.

В Москву на празднование прибудут также уважаемые руководители двух близких нам государств. А именно: президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиеев, — сказал Ушаков.

Также стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Россию по приглашению главы РФ Владимира Путина для участия в мероприятиях в честь Дня Победы. Отмечается, что главы государств обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку и обстановку в регионе.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что торжественный прием 9 мая в честь зарубежных и почетных гостей Москвы пройдет в обычном формате. Он добавил, что мероприятие не будет отличаться от практики прошлых лет.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

