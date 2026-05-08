Песков раскрыл формат торжественного приема в честь Дня Победы в Кремле

Торжественный прием 9 мая в честь зарубежных и почетных гостей Москвы пройдет в обычном формате, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, мероприятие не будет отличаться от практики прошлых лет.

На 9 Мая в Кремле запланирован прием для глав государств и делегаций, приглашенных на военный парад. <...> [Он] ничем не будет отличаться, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции пройдут на параде Победы на Красной площади. Как уточнили в Минобороны РФ, среди участников также будет Герой России Роман Апалков. Он впервые выступил на параде 10 лет назад, когда был курсантом МосВОКУ.

До этого стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Москву. Кроме того, белорусский глава намерен посетить парад Победы в российской столице.