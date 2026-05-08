Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров

В Японии задержали с поличным мужчину, подозреваемого в серийных похищениях женского нижнего белья, пишет Tokyo Reporter. В апреле сотрудники полиции арестовали злоумышленника во время попытки украсть белье из одного из домов в городе Такасаки. Им оказался 37-летний безработный Хидэаки Мацумото. Позже выяснилось, что он уже совершал аналогичные кражи в этом же квартале.

При обыске в его жилище стражи порядка обнаружили около 90 предметов — трусов и бюстгальтеров. Мужчина признался, что воровал их у соседей начиная с лета прошлого2025 года, когда те сушили вещи на улице или в гараже. Задержанный пояснил, что его привлекает дамское белье, поэтому он неоднократно забирал чужие вещи. В настоящий момент полиция проверяет его возможную причастность к другим нераскрытым кражам нижнего белья в городе.

