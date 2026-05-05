Когда драники надоели, готовлю латкес — традиционные оладьи из еврейской кухни

Это классическое блюдо, которое готовят уже много поколений. Латкес особенно известны как часть праздника Ханука — их жарят в масле как символ чуда с маслом. Со временем рецепт стал более разнообразным, и к картофелю начали добавлять другие овощи — например, кабачок и морковь, чтобы сделать вкус мягче и интереснее.

Получается обалденная вкуснятина: румяная хрустящая корочка снаружи и мягкая, сочная серединка внутри. За счет смеси овощей латкес получаются нежнее классических драников, но сохраняют ту самую характерную текстуру.

Ингредиенты: картофель — 3–4 шт., кабачок — 1 небольшой, морковь — 1 шт., яйцо — 1–2 шт., мука или крахмал — 2–3 ст. л., лук — 1/2 шт. (по желанию), соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Картофель, кабачок и морковь натираю на терке, хорошо отжимаю лишнюю жидкость. Добавляю яйцо, муку, соль и перец, перемешиваю до однородной массы.

На сковороде разогреваю масло, выкладываю массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжариваю с двух сторон до румяной корочки.

Подаю горячими — чаще всего со сметаной или йогуртовым соусом.

Ранее мы делились рецептом из морковки и колбасного сыра. Салат из 4 ингредиентов — все простое, но вкус отличный.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
