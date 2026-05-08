Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов

Экс-посол России в КНДР Валерий Денисов скончался на 85-м году жизни, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Он проработал в стране более 20 лет.

Большая часть его профессиональной жизни была связана с Корейской Народно-Демократической Республикой, где Валерий Иосифович в общей сложности проработал порядка 20 лет, с присущим ему высочайшим профессионализмом отстаивая интересы нашей страны, — сказано в сообщении.

С 1994 по 1996 год Денисов занимал должность заместителя директора первого департамента Азии МИД России, а с 1996 по 2001 год был послом в Пхеньяне. В 2001–2002 годах дипломат работал послом по особым поручениям и представителем МИД России при ЕврАзЭС.

Кроме того, Денисов вел преподавательскую и научную деятельность в Дипломатической академии МИД России, МГУ и МГЛУ. С 2002 года он являлся профессором кафедры востоковедения МГИМО и главным научным сотрудником Центра исследований Восточной Азии и ШОС.

До этого стало известно, что бывший посол России в Республике Конго Юрий Романов умер 30 апреля. Романов работал на советскую и российскую дипломатию много лет.