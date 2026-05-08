08 мая 2026 в 18:24

«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: kremlin.ru
Российская сторона рада принять в Москве зарубежных лидеров, которые захотели приехать на торжества по случаю Дня Победы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он напомнил, что руководство страны не рассылало приглашений на эти торжества, поскольку участие иностранных гостей в параде — вопрос их личного решения, передает РИА Новости.

Но, естественно, мы рады приветствовать и рады принять в Москве тех лидеров, которые сами захотели приехать к нам и захотели разделить вместе с нами радость по поводу великого праздника Дня Победы, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве. Как уточнил его пресс-секретарь Айбек Смадияров, глава государства также встретится с российским лидером Владимиром Путиным, стороны обсудят вопросы сотрудничества.

До этого директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил, что россияне за границей достойно отметят День Победы, несмотря на препятствия со стороны властей недружественных стран. Он выразил уверенность, что запланированная программа мероприятий будет успешно реализована.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
