МИД: россияне за рубежом достойно отметят 9 Мая вопреки препонам

Граждане России за границей достойно отметят День Победы, несмотря на препятствия со стороны властей недружественных стран, заявил в беседе с ТАСС директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко. Он выразил уверенность, что запланированная программа мероприятий будет успешно реализована.

Уверен, что, несмотря на все ограничения и препоны, чинимые властями недружественных государств, намеченная программа мероприятий будет успешно реализована, — сказал Овечко.

По словам дипломата, это во многом заслуга самих соотечественников, которые занимают активную гражданскую позицию. Они демонстрируют сопричастность судьбе исторической родины и бережно чтят память о героических подвигах и традициях народа.

Овечко уточнил, что соответствующие запреты введены в некоторых землях Германии, а наиболее жесткие ограничения действуют в Берлине. Тем не менее, как отметил дипломат, 12 апреля состоялось возложение цветов и венков в бывших концлагерях Бухенвальд и Миттельбау-Дора в связи с Днем памяти жертв геноцида советского народа.

Ранее Овечко заявил, что в ряде стран предпринимаются попытки воспрепятствовать проведению акции «Бессмертный полк» и связанных с ней памятных мероприятий. По его словам, участие в подобных акциях для части сограждан за границей становится затруднительным.