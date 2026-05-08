В ряде стран предпринимаются попытки воспрепятствовать проведению акции «Бессмертный полк» и связанных с ней памятных мероприятий, заявил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко в интервью ТАСС. По его словам, участие в подобных акциях для части сограждан за границей становится затруднительным.

К сожалению, приходится констатировать, что в ряде стран быть потомком победителей фашизма и ассоциировать себя с Русским миром зачастую становится проблематичным, а иногда и уголовно наказуемым. Предпринимаются попытки воспрепятствовать проведению «Бессмертного полка» и связанных с ним церемоний, — отметил Овечко.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что отношение американцев ко Дню Победы при президенте США Дональде Трампе изменилось в лучшую сторону. По его словам, за последние два года удалось провести акции «Бессмертный полк» в центре американской столицы и на территории посольства.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что европейские страны отказываются от празднования Дня Победы, потому что для многих из них 9 мая — день катастрофического поражения. По его словам, во многих государствах к власти пришли «наследники» проигравшей стороны, которые не хотят радоваться поражению своих предков.