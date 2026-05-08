Посол раскрыл, как изменилось отношение США ко Дню Победы при Трампе Посол Дарчиев заявил, что отношение США ко Дню Победы при Трампе поменялось

Отношение американцев ко Дню Победы при президенте США Дональде Трампе изменилось в лучшую сторону, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. По его словам, которые передает ТАСС, за последние два года удалось провести акции «Бессмертный полк» в центре американской столицы и на территории посольства.

У представителей администрации [США] отношение к празднику изменилось и изменилось кардинальным образом. В последние два года провели «Бессмертный полк», — отметил Дарчиев.

Он считает, что День Победы играет положительную роль в двусторонних отношениях РФ и США. Дипломат уточнил, что на торжественном приеме в посольстве по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне присутствовали представители Белого дома и Госдепа США, что, по мнению посла, очень важно.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что европейские страны отказываются от празднования Дня Победы, потому что для многих из них 9 мая — день катастрофического поражения. По его словам, во многих государствах к власти пришли «наследники» проигравшей стороны, которые не хотят радоваться проигрышу своих предков.