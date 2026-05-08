Посол раскрыл, как изменилось отношение США ко Дню Победы при Трампе

Отношение американцев ко Дню Победы при президенте США Дональде Трампе изменилось в лучшую сторону, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. По его словам, которые передает ТАСС, за последние два года удалось провести акции «Бессмертный полк» в центре американской столицы и на территории посольства.
У представителей администрации [США] отношение к празднику изменилось и изменилось кардинальным образом. В последние два года провели «Бессмертный полк», — отметил Дарчиев.
Он считает, что День Победы играет положительную роль в двусторонних отношениях РФ и США. Дипломат уточнил, что на торжественном приеме в посольстве по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне присутствовали представители Белого дома и Госдепа США, что, по мнению посла, очень важно.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что европейские страны отказываются от празднования Дня Победы, потому что для многих из них 9 мая — день катастрофического поражения. По его словам, во многих государствах к власти пришли «наследники» проигравшей стороны, которые не хотят радоваться проигрышу своих предков.