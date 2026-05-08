Лидер еще одной страны СНГ приедет в Москву на День Победы Президент Казахстана примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве, заявил его пресс-секретарь Айбек Смадияров в своем Telegram-канале. Кроме того, глава государства встретится с российским лидером Владимиром Путиным, стороны обсудят вопросы сотрудничества.

Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 81-й годовщине Великой Победы, — написал Смадияров.

Ранее стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отправился с рабочим визитом в Москву. Программа пребывания лидера страны в российской столице включает посещение официальных мероприятий, приуроченных к окончанию Великой Отечественной войны.

До этого сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо вылетел в Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня Победы. Время полета из Братиславы в российскую столицу может составить от 3,5 до четырех часов. При этом политолог Юрий Светов предположил, что ЕС выбрал Фицо на роль переговорщика с Россией, поскольку он продемонстрировал уважение к Москве и ее позиции по Украине.