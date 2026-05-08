«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета

Чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев, которого застрелили в ночь на 7 мая в Калуге, был очень приветливым, рассказал NEWS.ru посетитель местного спортивного клуба Михаил. Мужчина отметил, что при знакомстве спортсмен показался ему нелюдимым, но после это впечатление сменилось противоположным.

На первый взгляд мне он показался каким-то замкнутым. Вероятно, это мое видение из-за того, что он выглядел накачанным, гора мышц. Но когда я с ним познакомился поближе и начал общаться, я был удивлен, какой он добрый и приветливый парень. И наблюдая его общение с ребятами в клубе, я понял, что Дима обладает еще и хорошим юмором, всегда улыбался, шутил, — рассказал Михаил.

Мужчина добавил, что узнал о трагедии от своего тренера. Михаил признался, что до сих пор не может принять это известие.

Когда я увидел сообщение от своего тренера о смерти, я не мог поверить и до сих пор не могу с этим смириться, что такого классного парня больше нет с нами. Ему жить и жить, он реально был образцом кроссфита. Вечная память Дмитрию. Царствие небесное, — сказал Михаил.

35-летнего чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в ночь на 7 мая на улице Болотникова в Калуге. Информацию о смерти Исаева подтвердили в клубе «Логово зверя», где он работал.