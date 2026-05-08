В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат Группу военных ВСУ могли убить из-за попытки пожаловаться на командование

В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ могли быть убиты пять военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По их данным, речь идет о военных, которые пытались пожаловаться на командование.

По приказу командования 47-й омбр ВСУ были убиты пять военнослужащих бригады, убеждавшие своих сослуживцев пожаловаться на офицеров подразделения главе Сумской ОВА Олегу Григорову, — отметил источник.

Как подчеркнули в силовых структурах, встреча военнослужащих с главой Сумской областной военной администрации была отменена. В качестве причины якобы указали обострение обстановки на фронте.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие устроили вооруженный мятеж в Купянском районе Харьковской области. На фоне бунта был убит капитан Сергей Маловичко с позывным Старшина из «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого группа иностранных наемников ВСУ покинула позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаного в Харьковской области. По разным данным, речь может идти о числе до 300 человек. Они угрожали украинским офицерам и военнослужащим, заявляя о готовности «развернуть штыки».