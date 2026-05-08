Нарезаю огурцы гармошкой, сверху щепотку кунжута и чесночок — через 10 минут подаю хрустящий салат вкуснее, чем шашлык

Это гениально простой рецепт эффектной закуски для тех, кто любит удивлять гостей необычной подачей, но не хочет проводить часы на кухне. Никакой сложной нарезки — главная «магия» в том, чтобы нарезать огурцы гармошкой, не дорезая до конца.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, сочные огуречные «веера», пропитанные кисло-сладким азиатским соусом с чесноком, паприкой и кунжутом. Они остаются упругими и свежими, но при этом впитывают в себя все ароматы заправки, становясь пикантными и яркими.

Такой салат приковывает внимание еще до того, как его попробуют, — необычная нарезка выглядит как ресторанное блюдо. Идеально подходит к шашлыку, жареному мясу, картошке или как самостоятельная закуска. Готовится из простых продуктов, а результат всегда на высоте.

Для приготовления вам понадобится: 5–6 средних огурцов, 0,5 ч. ложки соли, 4 ст. ложки соевого соуса, 1 ч. ложка сахара, 2 ч. ложки рисового или яблочного уксуса (можно лимонного сока), 1 ч. ложка растительного масла, 1 зубчик чеснока, 0,25 ч. ложки черного перца, 0,5 ч. ложки паприки, пучок зеленого лука, 1 ч. ложка семян кунжута. Огурцы нарежьте тонкими слайсами гармошкой (не дорезая до конца). Натрите солью, отложите на 5 минут. Смешайте соевый соус, масло, сахар, уксус, паприку, перец и измельченный чеснок. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук. Залейте заправкой огурцы, посыпьте кунжутом. Подавайте сразу или дайте настояться 10 минут.

