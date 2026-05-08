Эстония ответила на призыв Минобороны РФ эвакуировать дипломатов из Киева Эстония отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева

Эстония не планирует эвакуировать своих дипломатов из Киева, заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна на своей странице в социальной сети X. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что посольство в украинской столице продолжает функционировать согласно местным рекомендациям.

Наше посольство в Киеве продолжает работать согласно местным рекомендациям, — написал Цахкна.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также Минобороны призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть город. В ведомстве предупредили, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы со стороны Украины ВС России нанесут ответный удар по центру Киева.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить дронами ВСУ по Красной площади во время парада Победы 9 мая как террористическую атаку. По ее словам, такие выпады не стоит недооценивать.