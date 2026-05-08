08 мая 2026 в 14:43

Эстония ответила на призыв Минобороны РФ эвакуировать дипломатов из Киева

Эстония отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева

Маргус Цахкна Маргус Цахкна Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press
Эстония не планирует эвакуировать своих дипломатов из Киева, заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна на своей странице в социальной сети X. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что посольство в украинской столице продолжает функционировать согласно местным рекомендациям.

Наше посольство в Киеве продолжает работать согласно местным рекомендациям, — написал Цахкна.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также Минобороны призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть город. В ведомстве предупредили, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы со стороны Украины ВС России нанесут ответный удар по центру Киева.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить дронами ВСУ по Красной площади во время парада Победы 9 мая как террористическую атаку. По ее словам, такие выпады не стоит недооценивать.

