«Что за позор»: одно решение Берлина привело в ярость немецкого политика Политик Дагделен назвала позором запрет на Знамя Победы в Германии

Запрет на использование советской символики во время мемориальных акций в Берлине подвергся резкой критике со стороны эксперта партии BSW Севим Дагделен. Она назвала в соцсети X такое решение немецких властей позором. Ссылаясь на слова писателя Эрнеста Хемингуэя, политик напомнила о неоплатном долге всех приверженцев свободы перед Красной армией.

Что за позор — запретить знамя освободителей от фашизма! — возмутилась Дагделен.

Ранее глава израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров назвал решение берлинской администрации оставить в силе запрет на использование российских флагов и атрибутики Дня Победы 8 и 9 мая трусливым и циничным издевательством над историей. Общественный деятель также упрекнул официальные лица Германии в стремлении исказить факты о событиях прошлого.

Вместе с тем в Каракасе над мемориалом, посвященным 80-летию победе советского народа над нацизмом и фашизмом, развернули дубликат Знамени Победы. Торжественная акция состоялась 30 апреля и была посвящена дате водружения подлинного стяга на купол Рейхстага в конце Великой Отечественной войны.