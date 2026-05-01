В столице Венесуэлы подняли копию Знамени Победы

Монумент «80 лет Победы советского народа над нацизмом и фашизмом» в Каракасе

В Каракасе над монументом «80 лет Победы советского народа над нацизмом и фашизмом» была поднята копия Знамени Победы, сообщает РИА Новости. Церемония прошла 30 апреля, мероприятие приурочено к годовщине водружения оригинального знамени над Рейхстагом в 1945 году.

Монумент высотой более 15 метров расположен в центре венесуэльской столицы на площади Победы в Великой Отечественной войне. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что акция подтверждает сохранение исторической памяти в республике. Дипломат подчеркнул, что правда о событиях Второй мировой войны является общим наследием, которое необходимо передавать следующим поколениям.

Знамя Победы напоминает нам о силе духа, единстве и решимости народов, сумевших остановить нацизм, — заявил глава российской дипмиссии.

Монумент, на котором состоялась церемония, был открыт в мае прошлого года вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Скульптурная композиция посвящена подвигу советских воинов в Берлине и символизирует осуждение преступлений нацизма.

Ранее сообщалось, что международная акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Танзании, Армении, Ливане и Египте. В армянском Дилижане провели памятные мероприятия на месте захоронения воинов Великой Отечественной войны. Участники возложили цветы к братской могиле, где покоятся 22 советских солдата.