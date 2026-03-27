Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 07:14

«В четыре-пять раз»: Трамп подсчитал, была ли выгодной операция в Венесуэле

Трамп заявил, что операция США в Венесуэле окупилась пятикратно

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Операция Соединенных Штатов в Венесуэле оказалась крайне прибыльной, заявил в интервью Fox News президент Дональд Трамп. По словам главы государства, речь идет о 100 млн баррелей нефти только за первую неделю. Трамп подчеркнул, что американская операция уже окупилась пятикратно.

100 млн баррелей нефти за первую неделю, мы более чем покрыли расходы на атаку. Мы, вероятно, в четыре-пять раз заработали больше, чем стоила атака, — сказал американский лидер.

Что касается венесуэльской нефти, по словам Трампа, США «многое оставляют себе». Однако он заверил, что Вашингтон также «многое дает» и жителям республики.

Трамп также заявил, что ожидал более серьезных экономических последствий конфликта с Ираном. Глава государства отметил, что Тегеран не оставил Вашингтону выбора.

Ранее Венесуэла направила в США золото на сумму около $100 млн (8 млрд рублей). Поставка стала первой за два десятилетия. Прежде поставки драгоценных металлов между странами не осуществлялись на протяжении длительного периода.

США
Дональд Трамп
нефть
Венесуэла
Каракас
