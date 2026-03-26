Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 10:17

США получили первую за 20 лет поставку золота из Венесуэлы

Венесуэла направила в США золото на $100 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Венесуэла направила в США золото на сумму около $100 млн (8 млрд рублей), сообщает CNBC со ссылкой на американского министра внутренних дел Дага Бергама. Поставка стала первой за два десятилетия.

Бергам подчеркнул, что ранее поставки драгоценных металлов между странами не осуществлялись на протяжении длительного периода. Он также отметил, что полученное золото будет использовано американскими предприятиями в коммерческих и потребительских целях.

Ранее США официально признали действующее правительство Венесуэлы. По словам американского лидера Дональда Трампа, юридическое признание со стороны Вашингтона было формализовано на этой неделе.

США на протяжении нескольких лет не признавали легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время своего первого президентского срока Трамп представлял главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласив его «настоящим и легитимным президентом Венесуэлы».

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.