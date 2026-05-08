Казахстан повысил утильсбор на машины из России до немыслимых значений Утильсбор на авто из России и Белоруссии вырос в Казахстане в десятки раз

Утилизационный платеж за машины и сельхозтехнику, которые импортируются из России и Белоруссии в Казахстан, вырос в десятки раз, следует из приказа Министерства экологии и природных ресурсов республики. Документ вступил в силу через 30 дней после первой официальной публикации, передает ТАСС.

Так, для произведенных в Казахстане легковых автомобилей с объемом двигателя от одного до двух литров базовая ставка утилизационного платежа составляет 50 месячных расчетных показателей (МРП), или около 216 тыс. тенге (34,7 тыс. рублей). Документом вводится коэффициент 3,5 для этой ставки на машины, ввезенные из любых стран, за исключением РФ и Белоруссии.

Однако для машин с таким двигателем, ввозимых из РФ и Белоруссии, коэффициент установлен на уровне 136. Таким образом, сумма утильсбора составит порядка 29,4 млн тенге (4 млн рублей). По словам экспертов, это превышает стоимость любой производимой в России «малолитражки».

Ранее сообщалось, что введение Казахстаном повышенного утильсбора на новые автомобили и автотехнику из РФ и Белоруссии в первую очередь негативно скажется на неофициальных продавцах и рынке перепродажи подержанных машин. Основной удар придется по тем сегментам, которые наиболее чувствительны к цене.