08 мая 2026 в 11:30

Натираю сыр на терке — и на огонь: пышные сырно-творожные оладьи на сковороде за 6 минут

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт сытного завтрака для тех, кто любит творог и сыр, но устал от обычных сырников. Никакой муки, никакой манки — только творог, сыр и яйцо.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, румяные оладьи с хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежнейшей, тягучей творожно-сырной серединкой внутри. Расплавленный сыр делает их сочными и ароматными, а творог придает легкую кислинку и воздушность. Они напоминают ленивые вареники или сырники, но готовятся в два раза быстрее и получаются более пышными. Даже без муки оладьи отлично держат форму и не разваливаются на сковороде.

Идеальны для завтрака с медом, сметаной или ягодным соусом. Дети уплетают их за обе щеки, даже если не любят обычный творог. Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (5–9% жирности, не сухого), 100 г твердого сыра (чеддер, гауда или российский), 1 яйцо, соль и перец по вкусу, зелень по желанию (укроп или петрушка). Сыр и творог натрите на крупной терке в миску. Добавьте яйцо, соль, перец и мелко рубленную зелень.

Хорошо перемешайте вилкой до получения однородной массы. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте творожно-сырную массу столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими, со сметаной, медом или ягодным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
