Лепешки «Любимые» на кефире: 3 ингредиента — и вкусная выпечка к чаю готова

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быструю домашнюю выпечку без лишних хлопот. Никакой возни — просто смешал кефир, муку и соль, замесил тесто, обжарил на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: румяные мягкие лепешки с хрустящей золотистой корочкой и нежной, воздушной мякотью внутри. Они идеальны к чаю, кофе или как замена хлебу. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 350 г муки, 0,5 ч. ложки соли, растительное масло для жарки.

В миске смешайте кефир и соль. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Разделите тесто на 6–8 частей, каждую раскатайте в лепешку. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте лепешки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти лепешки на кефире. Удивило то, что без яиц и дрожжей они получились очень мягкими и пышными. Лепешки отлично поджарились и не впитали лишнего масла. Кстати, вместо кефира можно взять ряженку — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для быстрой выпечки!

Проверено редакцией
